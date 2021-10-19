Промышленное производство в Беларуси выросло на 7,9%

Несмотря на определенные издержки, которые сопровождают экономическую ситуацию в Беларуси, объем промышленного производства в стране за девять месяцев зафиксирован на уровне 107,9 процента к уровню аналогичного периода прошлого года, констатируют в Национальном статистическом комитете. При этом производство в горнодобывающей промышленности возросло на 1,4 процента, а в обрабатывающей отрасли на 7,9 процента.

Более того, статистика свидетельствует о том, что по виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство выросло на 10,9 процента, а в водоснабжении, деятельности по ликвидации загрязнений увеличилось на 3,1 процента.

Стали известны и данные по ВВП республики, который за тот же период вырос на 2,7 процента. Согласно первой оценке объем ВВП в текущих ценах составил 126 млрд белорусских рублей, или в сопоставимых ценах 102,7 процента к уровню января - сентября 2020 года.

Даже в сложных геополитических условиях, констатируют аналитики, РБ продолжает демонстрировать позитивную динамику. Только за восемь месяцев текущего года экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 32,2 процента, достигнув $30,4 млрд.

Кстати, согласно данным национального регулятора, и внешнеторговый оборот товаров и услуг за восемь месяцев составил $58,482 млрд, что на 30,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе импорт составил $28,077 млрд. А положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $2,328 млрд.

Значительно подрос и внешнеторговый оборот товаров, составив $48,316 млрд. Экспорт товаров, по данным Национального банка, увеличился на 36,2 процента, а импорт - на 30,2 процента, достигнув $24,446 млрд. Правда, сальдо за истекшие месяцы текущего года сложилось отрицательное в размере $576,1 млн.

Что же касается внешнеторгового оборота услуг, то и они приобрели позитивную динамику, составив $10,165 млрд, отмечают обозреватели. При этом экспорт услуг увеличился на 19,2 процента, а импорт - на 20,9 процента. А положительное сальдо услугами зафиксировано в размере $2,904 млрд, превысив показатели за аналогичный период минувшего года.