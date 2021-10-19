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19.10.2021 05:07
Рубрика: Происшествия

Мемориал в Приамурье загорелся после игры детей с петардами

Текст: Сергей Набивачев

Возгорание памятника участникам Великой Отечественной войны в амурском поселке Ерофей Павлович оказалось результатом детской шалости.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, полицейским удалось установить виновников. Ими оказались двое подростков 2010 года рождения.

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"Дети пояснили, что в парке зажигали петарды и бросали их около памятника, из-за чего произошло возгорание. В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также к административной ответственности привлекли женщину, которая продала петарды детям.

Как ранее писала "РГ", 11 октября неизвестные подожгли венки, которые были возложены жителями поселка к обелиску землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. В результате монумент оказался покрыт копотью, пострадало керамико-гранитное покрытие, сгорела мемориальная плита с именами погибших. По данному факту было возбуждено уголовное дело о вандализме.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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