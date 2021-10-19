Россияне скинулись на квартиру для живущей в бочке омички

Известный блогер Елена Тришина собирает деньги для того, чтобы купить жилье для пенсионерки из Омска Светланы Черновой. Пожилая женщина более 35 лет живет в железной бочке без света, газа и воды.

Елену Тришину очень тронула история омички, вынужденной на склоне лет ютиться в старой цистерне. Несколько лет назад коммунальщики отрезали бочку от электричества. А в прошлом году бабушка лежала в больнице и у нее украли котел, взятый в кредит. Пенсионерка устроилась работать техничкой, чтобы хоть как то расплатиться с долгами.

На протяжении нескольких десятков лет Чернова пыталась получить жилье по соцнайму - но безрезультатно. Вчера в городской администрации сообщили, что готовы предоставить пенсионерке временное жилье - на условиях коммерческого найма.

- Эта история облетела весь интернет, и только после этого администрация вчера решила выделить пенсионерке временное жилье! Светлана сказала, что смотрела предложенное, и жилье напрочь убитое. Смысл вкладываться в ремонт временного жилья? Я считаю, что она заслужила свое собственное жилье! - заявила Елена Тришина в своем аккаунте в Instagram и обратилась за помощью к подписчикам.

Елена предложила скинуться пенсионерке на благоустроенную однокомнатную квартиру. Она уже нашла вариант в новостройке и внесла за него залог в 20 тысяч рублей. Блогер надеется, что пенсионерка сможет обрести крышу над головой уже на этой неделе.

- Светлана Васильевна очень обрадовалась, хотя я вижу, что она устала уже жить надеждами… Но мы точно сможем доказать, что наши слова чего-то стоят! И помощь наша реальная и как всегда быстрая! Ребят, давайте поднажмем, чтобы к пятнице выйти на сделку! - просит Елена своих неравнодушных читателей.

Фото: Наталья Граф

- Я благодарна всем, кто мне помогает и надеюсь, что мои мытарства наконец то закончатся, - рассказала "РГ" Светлана Чернова. - Ведь из всех обитателей Балков я осталась совсем одна. Две бочки сгорели, одну утащили на металл. Еще несколько жильцов нашли приют у родственников. А мне совсем некуда идти, я воспитывалась в интернате, детей у меня нет.

"РГ" уже рассказывала о ситуации, в которой оказались жители необычного поселения. В свое время хозяином цистерн был завод железобетонных изделий. Шесть железнодорожных бочек в тихой рощице предприятие использовало как временное жилье для молодых специалистов. К цистернам провели холодную и горячую воду, канализацию и электричество. Завод обещал выделить работникам новые квартиры и даже залил фундамент двухэтажки. Однако в эпоху перестройки организация осталась не у дел. И обитатели Балков оказались брошены на произвол судьбы.

Пенсионерка Светлана Чернова оказалась единственной, кому за тридцать пять лет удалось выхлопотать себе хотя бы прописку по соседнему адресу. Она пыталась добиться разрешения приватизировать цистерну - тогда у омички появился бы шанс на улучшение жилищных условий. Но безуспешно. Под программу ветхого и аварийного жилья цистерны не попадают. Под остальные программы тоже.

Историей пожилой омички, которая на протяжении нескольких десятилетий живет в бочке без коммунальных удобств, также заинтересовался и председатель СК России Александр Бастрыкин. Омские следователи разбираются в ситуации и помогают Черновой оформить все необходимые документы.