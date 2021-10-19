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19.10.2021 12:05
Рубрика: Происшествия

На мать убитой в Вологде девочки завели уголовное дело

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следственный комитет по Вологодской области в рамках расследования обстоятельств убийства девятилетней девочки возбудил два уголовных дела, одно - в отношении органов системы профилактики, второе - на мать погибшего ребенка, сообщают в ведомстве.

Фото: iStock
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде доставлена в больницу

Напомним, тело девочки нашли накануне в квартире 40-летней женщины, страдающей психическим заболеванием. Сама женщина сейчас находится в карельском городе Беломорске, в больнице.

По предварительным данным, вологжанка познакомилась на улице с девочкой, обманом привела ее в свою квартиру и там убила.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая призвана ответить на вопрос, когда именно произошло убийство ребенка.

В ходе расследования у сотрудников СК появилось много вопросов к семье девочки. В частности, установлено, что семья, где росла школьница, неблагополучная. Мать только на следующий день после пропажи дочери забеспокоилась и начала ее искать. Причем, поисковые работы усложняло то обстоятельство, что женщина не смогла вспомнить, в какую верхнюю одежду был одет ее ребенок в момент выхода на прогулку.

В семье есть еще один ребенок - 14-летний мальчик. Его накануне изъяли у матери и отправили в местный кризисный центр.

На мать же завели уголовное дело по статье "Оставление ребенка в опасности". Детский омбудсмен в Вологодской области на своей странице в социальной сети прямо написала: "Считаю, что причиной случившегося является ненадлежащее исполнение родительских прав родителями ребенка и недостаточная работа с семьей субъектов профилактики".

К слову, на органы опеки следователи также завели уголовное дело, чиновникам вменяют халатность.

Убийство девочки стало шоком для вологжан. Горожане задаются множеством вопросов. Часть из них, конечно, касается того, что было бы, если мать девочки сразу бросилась ее искать. В то же время многих волнует, как подозреваемая в убийстве женщина, могла на такое пойти и была ли возможность вовремя распознать обострение у нее психического заболевания.

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