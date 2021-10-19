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19.10.2021 20:41
Рубрика: Власть

Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса

Текст: Илья Изотов (Республика Крым)

Шестой Ялтинский международный экономический форум отменен из-за обострения ситуации с коронавирусом. Об этом глава РК Сергей Аксенов сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Фото: Семен Антонов/ТАСС
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"По согласованию с вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным решено отменить проведение ЯМЭФ и других массовых мероприятий, - заявил Аксенов. - Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране. Приношу извинения приглашенным гостям".

Как уточнил находящийся сейчас в отпуске глава региона, проведение очередного форума планируется на 2022 год. "Как только позволит ситуация, форум обязательно состоится", - резюмировал Аксенов.

Отмену форума прокомментировал и вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"К сожалению, ситуация с коронавирусом снова ухудшается, и мы с главой РК Сергеем Аксеновым приняли решение отменить форум в этом году! - написалал курирующий полуостров зампред правительства на своей странице в Instagram. - Мы обязательно еще увидимся с вами на площадках форума, когда ситуация с вирусом улучшится.

Шестой по счету ЯМЭФ планировалось провести с 4 по 6 ноября 2021 года. Ожидалось прибытие 2500 делегатов из 96 стран мира. Тема форума заявлялась как "Послезавтра" - новый взгляд на существующие механизмы развития мирового экономического потенциала. После того, как число заболевших COVID-19 в республике с середины сентября начало стремительно расти, в Совмине РК допускали проведение части мероприятий форума в онлайн-формате. Но в последние дни число заболевших в Крыму перевалило за 600, и власти были вынуждены пойти на дополнительные ограничения.

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