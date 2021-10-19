В Зауралье шесть человек отравились суррогатным алкоголем, есть погибшие

В Курганской области шесть человек получили отравление из-за употребления контрафактного алкоголя, трое из них умерли

Это люди из одной компании, они вместе пили суррогатный коньяк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

За последние девять месяцев полицейские региона изъяли из незаконного оборота 9 810 литров этилового спирта и 13 050 литров алкогольной продукции с признаками контрафакта. Такая информация появилась в Telegram-канале правительства Зауралья. Власти призвали жителей быть осторожными и отметили, что за последний месяц суррогатом отравились не только курганцы, а также свердловчане и оренбуржцы.

Ранее "РГ" сообщала о том, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в торговле "паленой" алкогольной продукцией. Там от купленного на рынке метилового спирта скончались 18 человек.