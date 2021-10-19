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19.10.2021 18:20
Рубрика: Происшествия

Ректору "Шанинки" предъявили обвинение

Текст: Владимир Баршев
Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук, известной как "Шанинка", Сергею Зуеву предъявлено обвинение в хищении денежных средств в особо крупном размере путем мошенничества. По версии следствия, он совместно с соучастниками совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования".
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Вуз должен был оказать услуги и выполнить работы для фонда в рамках научных и образовательных проектов. Как утверждает следствие, фигуранты дела изготовили и предоставили в фонд результаты теоретических и практических исследований, которые фактически не были выполнены или не соответствовали требованиям технических заданий к договорам. Сообщники из числа сотрудников фонда, используя служебное положение, обеспечили беспрепятственную приемку документов о выполнении работ.

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Более 21 миллиона рублей фонд перечислил на расчетный счет образовательной организации, впоследствии деньги пропали. Тверским районным судом города Москвы в отношении Сергея Зуева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее были задержаны бывшие сотрудники "Фонда новых форм развития образования" Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший заместитель министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова и исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Им предъявлено то же обвинение: преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ. Все они Тверским районным судом Москвы заключения под стражу.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

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