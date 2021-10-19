Сможет ли российский авторынок прекратить снижаться

Продажи новых легковых автомобилей в России снижаются, но потенциал российского рынка не исчерпан, и он еще может восстановиться. Об этом заявили в минпромторге, комментируя неутешительную в целом сентябрьскую статистику.

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в сентябре зафиксировал падение объемов реализации машин на 22,6% в годовом сравнении. "Как и ожидалось, негативный тренд продолжается, хотя по результатам первых трех кварталов все же наблюдается рост на 15,1% по сравнению с тем же периодом 2020 года: всего продано 1 260 111 новых легковых и легких коммерческих автомобилей", - констатировал председатель комитета Томас Штэрцель.

Слабые показатели почти у всех традиционных лидеров рынка, кроме Toyota. Объем реализации автомобилей Renault упал на 46%, Skoda - на 33%, Volkswagen - на 27%, Hyundai - на 26%. И в АЕБ полагают, что тенденция продолжится.

"Дефицит автомобилей, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы, будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев", - отметил Штэрцель.

В минпромторге на ситуацию смотрят оптимистичнее. Там также связали падение рынка с ситуацией в мировом автопроме. Но при этом посчитали возможным ожидать роста продаж по итогам года. "Принимая во внимание высокую степень волатильности на мировом автомобильном рынке, следует отметить, что позитивный потенциал рынка у нас еще не исчерпан и при наличии положительной конъюнктуры вполне может быть реализован, поэтому пока не имеет смысла изменять прогнозы по итогам года", - заявил представитель минпромторга (цитата по ТАСС).

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Эксперты "РГ" предпосылок для этого пока не видят. "В отличие от производителей электроники, заводы-производители автомобилей покупают запчасти и расходники без резерва - только то количество, которое требуется для сборки. Отсутствие резерва не позволяет выпускать новые авто в полном объеме, на который рассчитаны мощности концернов. С учетом того, что глобальный дефицит чипов сохранится до середины 2022 года, ожидать восстановления поставок новых авто в салоны раньше не стоит", - полагает гендиректор "АвтоСпецЦентра" Андрей Терлюкевич.