Врачи посоветовали госпитализировать Саакашвили

Консилиум врачей министерства здравоохранения Грузии выступил с рекомендацией госпитализировать в профилактических целях заключенного экс-президента Михаила Саакашвили, объявившего бессрочную голодовку.

"Сейчас это рассматривается. Существует высокая вероятность осложнений. Это не вопрос нескольких часов, но это должно произойти в ближайшем будущем", - цитирует РИА Новости врача Зураба Пагава.

Заключенного Саакашвили во вторник посетил консилиум врачей, созданный по указу минздрава. Позже специалисты провели встречу в минюсте. При этом отмечалось, что экс-президент голодает уже 19 дней.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после прибытия из Украины. Его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о также о погроме телекомпании "Имеди". Экс-президент все обвинения в свой адрес отрицает.