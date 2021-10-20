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Рубрика: В мире

Агенты ФБР покинули дом родственников Дерипаски в Нью-Йорке

Федеральное бюро расследований США завершило обыски в расположенном в центре Нью-Йорка доме, принадлежащем родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски. Как сообщает ТАСС, представители спецслужбы покинули прилегающую к зданию территорию на двух черных джипах. Дверь дома закрыта, окна зашторены.

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Несколько десятков журналистов покидают место проведения обыска. Один из прохожих рассказал репортерам, что однажды видел предпринимателя. Вокруг россиянина было много охраны.

"Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне. Сам Олег Дерипаска их собственником не является", - заявила представитель бизнесмена Лариса Беляева. Она добавила, что обыски не связаны с уголовным расследованием.

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