Агенты ФБР покинули дом родственников Дерипаски в Нью-Йорке

Федеральное бюро расследований США завершило обыски в расположенном в центре Нью-Йорка доме, принадлежащем родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски. Как сообщает ТАСС, представители спецслужбы покинули прилегающую к зданию территорию на двух черных джипах. Дверь дома закрыта, окна зашторены.

Несколько десятков журналистов покидают место проведения обыска. Один из прохожих рассказал репортерам, что однажды видел предпринимателя. Вокруг россиянина было много охраны.

"Обыски проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне. Сам Олег Дерипаска их собственником не является", - заявила представитель бизнесмена Лариса Беляева. Она добавила, что обыски не связаны с уголовным расследованием.