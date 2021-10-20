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20.10.2021 17:06
Рубрика: Экономика

Цена биткоина побила исторический рекорд

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Цена биткоина на биржевых торгах 20 октября обновила исторический максимум, достигнув в моменте отметки 66 тысяч долларов, следует из данных торгов на площадке CoinDesk. За сутки криптовалюта подорожала на 4,5% и к 16.50 мск торгуется по 65,6 тысячи долларов. Предыдущий рекорд - 64 889 долларов - был установлен в апреле.

Фото: Istock
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Накануне в США стартовали первые в истории торги фьючерсами на биткоин через биржевой инвестиционный фонд (ETF) Bitcoin Strategy компании ProShares. Она первой смогла получить одобрение американской комиссии SEC на торговлю этим инструментом. 25 октября ожидается решение SEC по еще одной заявке.

По оценкам аналитиков, чем яснее становится нормативная база по регулированию инструментов, основанных на криптовалюте, тем ниже риск для инвесторов, чем и обусловлен текущий рост стоимости биткоина.

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