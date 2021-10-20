Сколько студенту стоит снять жилье в Москве и Минске

С наступлением осени цены на аренду недвижимости в столичных городах устремились резко вверх. Свой весомый вклад внесли и студенты, вернувшиеся с летних каникул: из-за пандемии коронавируса администрации некоторых вузов ввели серьезные ограничения на проживание в общежитиях, в частности для непривитых студентов, поэтому вопрос поиска крыши над головой для многих встал ребром. Во сколько же обходится сейчас съем квартиры или комнаты вблизи вуза? И почему арендодатели не очень жалуют студентов? "СОЮЗ" изучил основные тенденции этого сегмента.

Как в Москве

Рост спроса на аренду жилья в Москве был зафиксирован еще в августе, причем чуть ли не главную роль в этом сыграли иногородние студенты, на которых, по оценкам "Инком-Недвижимости", пришлось порядка 60 процентов спроса. Тогда цены выросли на пять процентов. Это, в частности, привело к тому, что студенты начали снимать жилье, что называется, в складчину. Еще одним требованием этой категории арендаторов стала близость жилья к вузу или как минимум тот факт, чтобы место учебы и жилье располагались на одной ветке столичного метро в пределах одного часа езды.

Сразу успокоим, по оценкам экспертов рынка, сейчас стоимость арендуемого жилья продолжает расти, однако уже в ноябре планка цены может немного снизиться из-за насыщения. Впрочем, сильно радоваться не стоит - сейчас за однокомнатную квартиру приходится платить минимум 35­-40 тысяч рублей в месяц, а двухкомнатные только начинают свой ценовой "разбег" от 50 тысяч рублей. Да и то это будет жилье ближе к МКАД, а то и за ее пределами, в Новой Москве. После стабилизации рынка цены на аренду могут упасть максимум процентов на пять.

Другой разговор, что арендаторы начнут более лояльно относиться к тем, кто снимает у них жилье. Как показывает практика, студенты в рейтинге благополучных арендаторов обычно стояли после одиноких квартиросъемщиков и пар без детей в силу не всегда хорошей платежеспособности и того, что молодежь довольно часто могла приводить на съемные квартиры гостей.

Как показывает практика, осенью на студентов приходится до 60% спроса на арендное жилье

Интересно, что на этом фоне общежития не пользуются среди учащейся молодежи большой популярностью, даже несмотря на то что снимать комнату в них порой существенно дешевле. При этом условия проживания в общежитиях вполне современные. Так, в зданиях часто бывает бесплатный Wi-Fi, а в комнатах некоторых общаг уже присутствует даже бытовая техника. Цена за аренду места при этом вполне бюджетная. В Доме аспиранта и стажера (ДАС МГУ) те студенты, которые учатся на бюджетном отделении, платят в сутки всего четыре рубля, те, кто грызет гранит науки на коммерческой основе, - 148 рублей. Общежития НИУ "Высшая школа экономики" немного дороже - от 751 до 1728 рублей в сутки.

Выбрать себе и друзьям (квартиры все чаще снимают в складчину) жилье по карману можно относительно недалеко от большого количества популярных московских вузов, таких как МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ "Высшая школа экономики", МГТУ им. Баумана, РЭУ им. Плеханова, Московского физико-технического института...

Специалисты "Яндекс.Недвижимости" выбрали условно удобным вариантом транспортной доступности до учебы время в 45 минут. Студентам МГУ, например, можно подумать о том, чтобы снимать квартиру в районе Беляево. Однокомнатную квартиру недалеко от метро здесь можно найти за 30 тысяч рублей в месяц. Но в среднем все-таки придется выложить около 38 тысяч.

Тем, кто учится в Высшей школе экономики, можно найти жилье в районе Выхино, Жулебино, Новокосино. Здесь аренда однушки начинается с 27 тысяч рублей, средняя цена - 33 тысячи. Чуть-чуть дороже обойдется жилье студентам Бауманки, которые смогут жить в Печатниках. Однокомнатная квартира здесь стоит около 34 тысяч рублей, но можно найти и за 25 тысяч рублей. Еще дешевле квартиры в Бирюлеве (от 24 тысяч рублей), где могут проживать студенты РЭУ им. Плеханова. А больше всего повезло студентам МФТИ, которые в силу 45-минутной доступности вуза, например из Лобни или Долгопрудного, могут снять там квартиру за 20 тысяч рублей.

Цены на аренду квартир стабилизируются в конце ноября - декабре, считает вице-президент Российской гильдии риелторов Григорий Полторак: "Вполне возможно, что стоимость аренды жилья даже немного снизится".

Как подчеркнул эксперт, рост интереса к съему квартир со стороны студентов вполне можно объяснить и тем, что у многих московских вузов общежития расположены в области, а студенты там жить не хотят. Они готовы в складчину снимать квартиры.

Рост цен на аренду жилья тоже вполне объясним, резюмирует Григорий Полторак: "Студенты не очень подходят под категорию "идеального квартиросъемщика", поэтому многие арендаторы, сдавая свое жилье молодежи, закладывают в цену и соответствующие риски".

Студенты не очень подходят под категорию "идеального квартиросъемщика". Фото: Сергей Куксин

Как в Беларуси

Съемное жилье - недешевое удовольствие для белорусского студента. А поскольку у иногородних ребят это, пожалуй, главная статья финансовых расходов, лучший способ сэкономить - получить общежитие. Однако далеко не каждому достанется заветное место. Согласно белорусскому законодательству в общежития при вузах сначала заселяют тех, кому места положены вне очереди, затем идут студенты-первоочередники и только потом на место претендуют студенты, не имеющие льгот. В первых строках этого списка - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды I и II группы, ребята, включенные в банк данных одаренной молодежи, а также те, кто проживает в населенных пунктах, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Сюда же чаще всего включают и иностранцев. Далее - выходцы из многодетных семей, воспитанники интернатов и инвалиды с детства. Оставшиеся места достаются студентам из семей с тяжелым материальным положением. Как правило, чем меньше сумма в расчете на одного человека, тем больше шансов на жилье от государства.

Процент ребят, получивших общежитие от вуза, примерно одинаков в столице и регионах - не менее 70. Платят при этом студенты по-разному - от 0,4 до 1,2 базовой ставки (335-1007 российских рублей): в зависимости от общего состояния здания, инфраструктуры, количества человек в комнате и других показателей. Однако какой бы ни была стоимость, потянуть ее студенту даже с минимальной стипендией реально. Допустим, у медиков в БГМУ она составляет 95 рублей (2750 российских), поэтому как минимум одна треть остается на личные расходы. В БГУ первокурсник получает и того больше - почти 123 рубля (3561 российский).

У многих московских вузов общежития расположены в области, а студенты там жить не хотят. Потому и снимают жилье

Ну а тем, кому места в общаге не хватило, приходится, конечно, жилье снимать. Предложений в интернете всегда в достатке. Можно проштудировать соцсети, заглянуть в газетные объявления и спросить знакомых - тут уж дело вкуса. Но искать варианты лучше всего без посредников, потому что комиссия у агентств за поиск подходящего объекта стартует от 50 рублей (1447 российских). При этом гарантий заселения нет почти никаких. Чаще всего специалисты компании предлагают адреса, которые с легкостью гуглятся на сайтах бесплатных объявлений.

Идеальным вариантом для экономного студента можно считать съем комнаты в квартире с хозяевами. Когда нет привязки к метро и не нужен евроремонт, можно найти жилье за 200-250 рублей (5790-7237 российских). Чуть выше обойдется съем комнаты в квартире вместе с другими студентами, и, наконец, наименее бюджетный, однако самый комфортный вариант - однушка близко к МКАД: для Минска ценник начинается от 200 долларов. В регионах ниже: от 120 долларов - в Витебске и Гомеле, от 140 - в Гродно и Бресте.

При этом к тратам на съем жилья может добавиться ежемесячная плата по договору аренды. Некоторые хозяева предлагают подписать такую бумагу при заселении, однако практической пользы от нее в лучшем случае никакой. Владелец квартиры не сможет до истечения срока найма выселить жильца, но платить за гарантию, скорее всего, предложит арендатору. Подобными историями полнятся группы в соцсетях, что следует учитывать не располагающим лишней копейкой студентам.

К слову, многие приезжают учиться в Минск или областной центр из ближайших городов. И в этом случае, если с общежитием не повезло, студенты каждый день ездят ночевать домой - на маршрутке или электричке. Стоимость проездного выходит дешевле, чем съемное жилье.