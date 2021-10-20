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20.10.2021 20:10
Рубрика: Легковые авто

Электрический Kia EV6 будут продавать в России. Что нужно о нем знать

Текст: Юрий Зубко
Компания Kia официально объявила о том, что электрический EV6 будет продаваться в России. Суммируем все факты об этой машине.
Фото: Юрий Зубко / РГ Фото: Юрий Зубко / РГ
Фото: Юрий Зубко / РГ

EV6 является первым электрокаром корейской марки на перспективной модульной платформе E-GMP. На данной архитектуре построен и Hyundai Ioniq 5, который, к слову, тоже появится в нашей стране.

Фото: Пресс-служба Hyundai
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Электромобиль получил единый дисплей приборной панели и мультимедиа, характерно минимальное количество физических клавиш. Тонкие сиденья имеют отделку из переработанного пластика.

Базовая версия Kia EV6 - одномоторная, мощностью 170 л.с. с приводом на задние колеса. Но есть и полноприводная модификация с двумя моторами суммарной отдачей 235 л.с. Такие характеристики достигаются при стандартной батарее на 58 кВт•ч. Если остановить свой выбор на версии с аккумулятором емкостью 77,4 кВт•ч, то заднеприводный электромобиль будет развивать 228 сил, а двухмоторный - 325 л.с.

Фото: Пресс-служба Kia.

Динамика у топовой модификации отличная - 5,2 секунды до "сотни". На одной зарядке она способна проехать 506 км. А если отказаться от переднего мотора, то предельный запас хода вырастает до 528 км. Но будут ли в наших условиях эти цифры достижимы?

Размер колесной базы электрокара составляет 2900 мм, а использование нового шасси позволило сделать пол в салоне абсолютно плоским. Объем багажного отделения варьируется от 520 до 1300 литров. Еще один багажник разместился под капотом. Его объем, в зависимости от версии, составляет 20 или 52 литра.

Фото: Пресс-служба Kia
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Ничего по поводу цен на EV6 в Kia не говорят. Но отмечают, что склоняются к тому, что в самом начале продаж россиянам будет предложена самая дальнобойная версия в топовом исполнении и с полным приводом. Также рассматривается возможность включить EV6 в фирменный сервис подписки на автомобили Kia Flex.

Электромобили, которые производятся только в Южной Корее, не планируют собирать в России. Но в будущем ситуация может и измениться. По крайней мере корейцы уже общались по этому поводу с "Автотором" - своим многолетним партнером в нашей стране. Впрочем, в Kia прекрасно понимают, что объем рынка электрического транспорта у нас пока очень мал - так что и поставки будут на уровне сотен штук.

В первую очередь электромобили появятся в автосалонах Москвы и Санкт-Петербурга, а позднее станут доступны и в других городах. Параллельно марка будет открывать собственные зарядные станции.

Кстати, стоит отметить, что в Южной Корее модель пользуется ажиотажным спросом - всего за сутки с момента приема заказов заявку на покупку EV6 оформили более 21 тысячи человек.

В ближайшие четыре года Kia выпустит 11 новых электромобилей, семь из которых будут построены на той же платформе E-GMP. А к 2020 году корейцы планируют выпустить 900 тысяч "электричек".

#Kia