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26.05.2021 15:01
Рубрика: Легковые авто

Кроссовер Hyundai Ioniq 5 не спешит в Россию, но все-таки приедет

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Глава "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев в конце прошлого года сообщил, что компания намерена представить в России новый бренд Ioniq, и должно это было случиться уже в этом, 2021 году. Однако первенец электрической линейки автомобилей - Ioniq 5 - задержится, но всё же приедет.

Фото: www.auto.ru
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Калицев, выступая на международном технологическом форуме Startup Village 2021 в "Сколково", рассказал, что электрический кроссовер Ioniq 5 доберётся до нашей страны в 2022 году. Купить его будет нельзя: модель предложат по подписке Hyundai Mobility.

Также глава "Хёндэ Мотор СНГ" отметил, что в России будет представлена самая мощная двухмоторная версия на 306 л.с. с системой полного привода и запасом хода около 390-420 км в зависимости от режима вождения.

С чем связана задержка, не уточняется, но можно предположить, что сроки сорвались из-за невозможности Hyundai обеспечить автомобилями более приоритетные рынки по причине нехватки микрочипов .

Ранее "РГ" рассказывала, что в течение суток после начала продаж на Ioniq 5 было оформлено более 25 тысяч заявок на покупку.

#Hyundai