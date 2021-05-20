Volkswagen и Toyota прекращают выпуск авто на нескольких заводах

Дефицит микрочипов продолжает разить автомобильную отрасль: стало известно, что Volkswagen и Toyota приостанавливают производство машин ещё на нескольких заводах.

С 7 июня 2021 года уходит в простой завод Volkswagen в Чаттануге, США. Производство планируют возобновить 21 июня. На предприятии выпускаются кроссоверы Atlas и Atlas Cross Sport, а также Passat. Во время вынужденных каникул персонал будет повышать квалификацию и совершенствовать навыки сборки нового продукта - электрокара ID.4.

В июне также будут "заморожены" три производственные линии Toyota: одна - в Ивате, на которой собирают C-HR, встанет 8 июня, другие - в префектуре Мияги, где налажен выпуск Yaris и Yaris Cross, остановятся на 3-5 дней. В результате этого производственный план Toyota будет скорректирован на 20 тысяч машин.

Ранее "РГ" рассказывала, что из-за дефицита микрочипов Nissan недовыпустит около 500 тысяч машин, Mazda недосчитается ста тысяч авто.