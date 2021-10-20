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20.10.2021 18:07
Рубрика: Происшествия

Юрий Дудь получил штраф в 100 тысяч за пропаганду наркотиков

Текст: Иван Егоров
Зюзинский районный суд Москвы в среду рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя и блогера Юрия Дудя.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Зюзинского суда, Дудь был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ о пропаганде наркотиков в интернете. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Фото: Алексей Смирнов / РИА Новости
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Предыдущее заседание по делу прошло еще в июле. После чего суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу интервью, которые брал известный блогер Дудь у рэпера Моргенштерна и украинского блогера Ивангая. Материалы дела были направлены в Научно-исследовательский центр судебной экспертизы и криминалистики ФГУ имени Циолковского в Калуге. В итоге экспертиза подтвердила факты пропаганды наркотических веществ в видеоинтервью Дудя.

В свою очередь, защита блогера заявила, что будет обжаловать это решение, так как считает, что в его действиях не было состава правонарушения.

Административное дело в отношении Дудя было возбуждено 23 апреля управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве. Это произошло после обращения в полицию Лиги безопасного интернета. Как сообщила директор Лиги Екатерина Мизулина, в ходе расследования административного дела был проведен ряд официальных экспертиз, которые подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью Дудя.

Происшествия Правосудие Суд

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