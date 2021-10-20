Крупный финансовый конгломерат назвал рубль лучшей валютой для инвестиций

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs решил отдать предпочтение активам, связанным с нефтью, в связи с чем поддерживает вложения в российский рубль как наиболее привлекательную валюту на развивающихся рынках. Об этом сообщил аналитик инвестиционного банка Зак Пандл телеканалу CNBC.

Банк ожидает продолжения роста стоимости меди и нефти в ближайшие месяцы, поэтому наряду с рублем поддерживает инвестиции в канадский доллар. В следующем году эти валюты станут лидерами роста, считает Пандл. Если России успешно справится с последней волной заболеваемости коронавирусом, то рубль может укрепиться сильнее прогнозов, заключил аналитик Goldman Sachs.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов также сообщало, что высокие цены на энергоносители делают акции российских компаний, ориентированных на экспорт, наиболее привлекательными для инвестиций. Это также должно повлиять на укрепление российского рубля.

На этой неделе курс доллара опустился ниже отметки 71 рубль впервые с середины лета 2020 года, индекс РТС подскочил до максимального значения за последние десять лет - 1900 пунктов. Эксперты назвали "все более вероятным" пробитие вниз психологической отметки 70 за доллар.