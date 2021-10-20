Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.10.2021 16:16
Рубрика: Российский автопром

Lada Vesta лишилась балки в бампере. Пользователи негодуют

Текст: Константин Руссов
Фото: www.лада.онлайн Фото: www.лада.онлайн
Фото: www.лада.онлайн

Стало известно, каким образом АвтоВАЗ ещё упростил конструкцию Lada Vesta. Пользователи в Сети возмущены: удалён элемент пассивной безопасности.

Фото: скриншот с www.youtube.com
АвтоВАЗ показал, как могла бы выглядеть электрическая Lada

Об изменения в конструкции флагманской модели сообщил сайт "Лада.онлайн" со ссылкой на информационное письмо АвтоВАЗа, разосланное дилерам.

С сентября 2021 года автомобили семейства Lada Vesta лишились балки заднего бампера (артикул детали - 8450006709). При этом коды комплектаций остались прежними, стоимость также не претерпела изменений.

Один из читателей написал под материалом: "Ждём, когда бампер перестанут ставить". В соцсетях на эту тему пока мнение однозначное: балка - элемент пассивной безопасности автомобиля, и он определённо нужен.

Однако не только балки лишились Lada Vesta с сентября этого года: с начала осени автомобили семейства не комплектуют датчиком присутствия переднего пассажира, на который возложена функция напоминания о непристёгнутом ремне безопасности, в базовых версиях Luxe универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross теперь не устанавливают органайзер и двойной пол багажного отделения.

Напомним, что с 18 октября АвтоВАЗ в шестой раз за 2021 года повысил цены на весь модельный ряд.

#Lada