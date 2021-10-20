Lada Vesta лишилась балки в бампере. Пользователи негодуют

Стало известно, каким образом АвтоВАЗ ещё упростил конструкцию Lada Vesta. Пользователи в Сети возмущены: удалён элемент пассивной безопасности.

Об изменения в конструкции флагманской модели сообщил сайт "Лада.онлайн" со ссылкой на информационное письмо АвтоВАЗа, разосланное дилерам.

С сентября 2021 года автомобили семейства Lada Vesta лишились балки заднего бампера (артикул детали - 8450006709). При этом коды комплектаций остались прежними, стоимость также не претерпела изменений.

Один из читателей написал под материалом: "Ждём, когда бампер перестанут ставить". В соцсетях на эту тему пока мнение однозначное: балка - элемент пассивной безопасности автомобиля, и он определённо нужен.

Однако не только балки лишились Lada Vesta с сентября этого года: с начала осени автомобили семейства не комплектуют датчиком присутствия переднего пассажира, на который возложена функция напоминания о непристёгнутом ремне безопасности, в базовых версиях Luxe универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross теперь не устанавливают органайзер и двойной пол багажного отделения.

Напомним, что с 18 октября АвтоВАЗ в шестой раз за 2021 года повысил цены на весь модельный ряд.