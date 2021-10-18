АвтоВАЗ повысил цены на Lada второй раз за осень

С 18 октября 2021 года АвтоВАЗ изменил рекомендованные розничные цены на модели Lada и обязал дилеров докладывать в машины набор автомобилиста, который также даёт прибавку к стоимости.

В среднем модельный ряд Lada подорожал на 1.3% или на 11.3 тысячи рублей. Как "РГ" сообщала ранее, самую большую прибавку получила пятидверная Lada Niva Legend - 20 000 рублей (с учётом набора автомобилиста стоимостью 2400 рублей). Таким образом, цена на внедорожник составляет 747 900 - 832 900 рублей.

Трёхдверная модификация вазовского внедорожника теперь обойдётся минимум в 659 900 рублей, максимальная РРЦ, согласно официальному сайту, - 744 900 рублей. Прибавка составила 10 тысяч рублей. Недавно поступивший в продажу Niva Bronto подорожал на 12 000 рублей и стоит теперь от 929 900 рублей.

Прайс ещё одного представителя семейства Niva - Niva Travel - "потяжелел" на 11 тысяч, внедорожник можно купить начиная от 831 900 рублей.

Цены на автомобили семейства Lada Granta повысились на 9000 рублей: седан с 18 октября стоит от 559 900 рублей, хэтчбек - от 613 900 рублей, лифтбек - от 581 900 рублей, универсал - от 588 900 рублей, а его Cross-версия - от 683 900 рублей.

Lada Largus и Vesta подорожали на 12 000 рублей. Так, пассажирский универсал теперь не купить дешевле 780 900 рублей, если говорить о Largus Cross, то минимальная стоимость составляет 950 900 рублей. Цены на фургон стартуют от 785 900 рублей.

Седан Lada Vesta по новому прайсу стоит 795 900 рублей, универсал - от 892 900 рублей, их версии с приставкой Cross - от 943 900 и 1 007 900 рублей соответственно. Цена на "заряженную" Lada Vesta Sport - от 1 221 900 рублей.

Lada Xray и Xray Cross стоят от 774 900 и 868 900 рублей, таким образом модель подорожала на 10 и 13 тысяч.

Это шестая корректировка цен на Lada за год и вторая за осень - прошлая "перепись" прайсов состоялась 1 сентября.

Напомним, эту неделю АвтоВАЗ начал с очередного простоя производства, обусловленного отсутствием необходимых электронных компонентов.