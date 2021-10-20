Мантуров назвал единственный способ избежать продления ковидных ограничений

Вакцинация сотрудников от коронавируса - единственная возможность для предприятий промышленности и торговли минимизировать негативные последствия от ограничений и не оказаться перед фактом их продления. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он напомнил, что целевой показатель по вакцинации для России - 80% вакцинированных или переболевших. "Безусловно, в объявленный президентом период нерабочих дней должны продолжить бесперебойную работу системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидной номенклатуры, а также продуктовый ретейл", - отметил министр, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Мантуров добавил, что важно также предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать товары первой необходимости. По его словам, Минпромторг, как и в первую волну, будет вести мониторинг работы системообразующих предприятий и находиться в постоянном контакте с регионами для решения возможных возникающих вопросов.

По состоянию на 20 октября на промышленных предприятиях, находящихся в сфере ведения Минпромторга, провакцинированы 48% сотрудников. В лидерах - предприятия металлургической, химической и авиастроительной отраслей. В крупных торговых сетях вакцинированы порядка 60% сотрудников.

В среду президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. По его словам, главная задача сегодня - "сбить пик новой волны эпидемии".

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эпидемиологическая ситуация в стране усложняется, заболеваемость растет в течение месяца. Так, за последнюю неделю прирост составил 15,5%, почти пятая часть всех случаев приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург (19,2%).

Превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 35 регионах. Средняя загрузка ковидных коек составляет 86,6%, однако в 27 регионах этот показатель превышает 90%. "Сложнее всего ситуация в Ставропольском крае, Адыгее, Челябинской, Орловской, Амурской, Самарской, Саратовской областях, где занятость коек превышает 95%", - сообщила Голикова.