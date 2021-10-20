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20.10.2021 13:29
Рубрика: Промышленность

Минпромторг ужесточит контроль над локализацией в автопроме

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Минпромторг подтвердил ужесточение контроля над локализацией в автопроме. Об этом заявили в пресс-службе министерства, сообщает "Газета.Ru".

Фото: iStock
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О готовящемся введении новой методики оценки уровня локализации стало известно накануне. Минпромторг намерен самостоятельно определять, какие автомобили относить к произведенным в России, а не довольствоваться данными от производителей. Для этого министерство введет специальные проверки на наличие в машинах российских узлов, деталей и материалов. В ходе проверок дело может дойти даже до разборки автомобиля.

Как пояснили в ведомстве, новая методика будет использоваться "для дополнительного контроля выполнения обязательств по осуществлению в РФ технологических операций и условий, взятых в рамках специальных инвестиционных контрактов, а также заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории России в рамках 719 постановления правительства".

Сейчас уровень локализации определяется с помощью системы балльной оценки. И от этого уровня зависит предоставление доступа к мерам государственной поддержки. Ранее в Минпромторге уже заявляли, что локализация останется пропуском на российский авторынок.