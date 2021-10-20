Минпромторг ужесточит контроль над локализацией в автопроме

Минпромторг подтвердил ужесточение контроля над локализацией в автопроме. Об этом заявили в пресс-службе министерства, сообщает "Газета.Ru".

О готовящемся введении новой методики оценки уровня локализации стало известно накануне. Минпромторг намерен самостоятельно определять, какие автомобили относить к произведенным в России, а не довольствоваться данными от производителей. Для этого министерство введет специальные проверки на наличие в машинах российских узлов, деталей и материалов. В ходе проверок дело может дойти даже до разборки автомобиля.

Как пояснили в ведомстве, новая методика будет использоваться "для дополнительного контроля выполнения обязательств по осуществлению в РФ технологических операций и условий, взятых в рамках специальных инвестиционных контрактов, а также заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории России в рамках 719 постановления правительства".

Сейчас уровень локализации определяется с помощью системы балльной оценки. И от этого уровня зависит предоставление доступа к мерам государственной поддержки. Ранее в Минпромторге уже заявляли, что локализация останется пропуском на российский авторынок.