"Почему нет?": Квентин Тарантино об "Убить Билла 3"

Квентин Тарантино во вторник на Римском кинофестивале получил награду за заслуги из рук итальянского маэстро ужасов Дарио Ардженто. Отвечая на вопросы о том, каким может быть его следующий фильм, он сказал: "Не имею понятия". "Может быть, "Убить Билла 3"?" - уточнили журналисты. "Почему нет?" - ответил режиссер.

В то же время он говорил, о том, что его следующий фильм может быть спагетти-вестерном. "Я с нетерпением жду возможности снять эту вещь, потому что это будет действительно весело. Я хочу снять фильм в стиле спагетти-вестерн, где все говорят на разных языках. Мексиканский бандидо - итальянец; герой - американец; плохой шериф - немец; мексиканская девушка из салуна - израильтянка", - сказал он, прежде чем разразиться смехом, передаёт Variety

Ранее Квентин заявил о желании поставить точку в карьере режиссера после десятого фильма. Звучали предположения, что это может быт новый полнометражный "Стартрек", либо частично подтвердившийся слух о третьей части "Убить Билла". Еще Тарантино отмечал, что не прочь снять хоррор, если найдется подходящий страшный сценарий.