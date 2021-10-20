Путин в среду подпишет документ о нерабочих днях в России

Владимир Путин в среду подпишет документ, который вводит в России нерабочие дни с целью снизить рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил сам глава государства.

"В соответствии с тем, что было сформулировано в начале нашей встречи, мной сегодня будут подписаны необходимые нормативные документы", - сказал Путин по итогам совещания с кабмином.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила дни с 30 октября по 7 ноября сделать нерабочими. В регионах с наиболее тяжелой эпидобстановкой нерабочие дни могут быть введены уже с 23 октября. Путин предложение поддержал и пообещал подписать необходимые для этого документы.