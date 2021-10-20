Под Ярославлем на принтере напечатали "кошкин дом"

В Ярославской области на строительном принтере напечатали летнюю кухню в виде кошки.

В ярославской компании - производителе строительных 3D-принтеров рассказали, что новое здание в виде кошки, держащей в лапках разноцветный кубик, заказчик будет использовать в качестве летней кухни. Его внутренняя полезная площадь - 23 квадратных метра, высота - 5,4 метра.

- Фигура кошки напечатана из бетона марки М 350. Заполнение - пенобетон. Конструкция кубика сварная, металлическая. Остекление - поликарбонат. Здание подключено ко всем необходимым коммуникациям, - сообщил руководитель компании - изготовителя павильона Роман Павленко.

"Кошкин дом" печатался в цехе предприятия в декабре 2020 года, а потом уже на месте 150 отдельных блоков были собраны на фундаменте.

Спроектировал необычную летнюю кухню архитектор из Шри-Ланки Санат Абейсекера, а расписал художник из Литвы Саулюс Гуделевичус.

Напомним, с применением строительных 3D-принтеров в Ярославской области началось возведение целого поселка.