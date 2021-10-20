В Приморье план по вакцинации от COVID-19 выполнили на треть

В Приморье план по вакцинации граждан от коронавирусной инфекции выполнен более чем на 30 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Первым компонентом привиты 457 054 человека, завершили вакцинацию 380 237 человек, плановый показатель составляет 1,2 миллиона. В последние дни стало вакцинироваться больше приморцев. Сейчас в крае вышли на уровень июня, когда каждый день прививались по 5 тысяч человек.

Как писала "РГ", недавно в Приморье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Кроме того, власти приняли решение усилить антиковидные меры.

Так, с 15 ноября в Приморье заработает система QR-кодов для посещения кафе, ресторанов, театров, кинотеатров, спортивных клубов. Учреждения культуры, спорта и общественного питания, в свою очередь, должны установить мобильные ограждения, чтобы упорядочить поток посетителей для организации проверки действия QR-кодов.