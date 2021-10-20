В Сибири создали установку для диагностирования заболеваний по выдоху

Новосибирские ученые разработали экспериментальную установку тестирования газовых сенсоров, способных вычислять заболевания по выдоху.

На установке уже проводятся исследования.

- У нас есть газовый сенсор, который позволяет определять газы, такие как аммиак, диоксид азота, углеводороды, - рассказывает доцент кафедры химии и химической технологии НГТУ НЭТИ, кандидат технических наук Александр Баннов. - Он может быть использован в задачах промышленной безопасности на предприятиях и в биомедицинских приложениях для определения ранних стадий заболеваний по составу выдыхаемого воздуха.

По данным ученых, выдыхаемый человеком воздух содержит большое количество летучих органических веществ. К примеру, на ранних этапах гастрита в выдыхаемом воздухе присутствует повышенная концентрация аммиака, а при онкологии повышается содержание ряда летучих органических соединений. Газовые сенсоры обнаруживают эти изменения, что позволяет заподозрить ту или иную патологию.

Газовые сенсоры также оперативно реагируют на рост концентрации конкретного газа. Поэтому их можно использовать для обнаружения опасных газов на производстве, экологического мониторинга и в работе экстренных служб. Это поможет избежать аварий и сохранить здоровье людей.