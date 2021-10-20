Почему в Краснодаре не дают достроить дом молодой семье с детьми

В середине 2017 года, когда супруги Жванко ждали второго ребенка, а их старшей дочке шел третий год, они решили построить собственный дом. Продали квартиру и приобрели участок по улице Лермонтова под застройку. Получив все необходимые разрешительные документы, сами на время переселились в съемное жилье, надеясь, что скитаться по чужим углам им придется недолго. Однако до сих пор остаются "людьми без определенного места жительства". Причина, на первый взгляд, казалось бы, бытовая: не поладили с соседями. Но чем больше погружаешься в эту историю, тем очевиднее становится, что причина на самом деле в обычном хапужничестве и подкупности чиновников разных мастей, у которых ничего святого не осталось, кроме замусоленного рубля в глазах. Чем-то иным все происходящее мне объяснить трудно.

Сосед с характером

Соседей, как говорят, не выбирают. Поэтому обычно люди к другу притираются и ладят между собой. Но Жванко выпал сосед непростой. Бывший, по его словам, правоохранитель, а в настоящее время предприниматель. И, похоже, человек не только состоятельный, но и влиятельный. Например, когда после статей "РГ" по поручению прокурора края была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что представители его семьи на участках, предназначенных для частной застройки, возводят многоквартирные дома, с исками об их сносе никто из чиновников почему-то не обратился, хотя местные жители не раз жаловались на возникшие перебои с водой и электроснабжением, а проверка подтвердила нарушение противопожарных норм.

Ко всему прочему, новоявленный сосед семье Яковенко, судя по всему, пришелся не ко двору: то ли у них были свои виды на участок, то ли по каким-то другим причинам. "Глава семейства мне сразу заявил, что жить я тут не буду", - вспоминает Андрей Жванко. И действительно, не успел он возвести стены, как возле них появились специалисты городского управления муниципального контроля. Осмотрев стройку, они объявили Жванко "злостными нарушителями", а строительство дома назвали "самостроем". В итоге мэрия Краснодара, не учитывая, что это единственное жилье семьи с малышами и забыв почему-то о ранее выданных документах на строительство дома, подала в суд иск о его сносе! Хотя семья, взявшаяся собственными силами улучшить жилищные условия, своими действиями ничьи интересы не нарушала. Как вы думаете, при обычных обстоятельствах это реально?

Только чиновники малость тему, как говорится, недокрутили. Советский районный суд в лице судьи Ольги Скрипки, детально рассмотрев все обстоятельства иска, отказал горадминистрации в его удовлетворении. Казалось, можно ставить точку и продолжать строительство дома. Однако администрация с завидным упорством стала добиваться отмены вынесенного решения и принятия нового - о сносе новостройки. Судебная тяжба длилась достаточно долго. Рассмотрение дела дошло до апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда под председательством Романа Шакитько.

Эксперт или ширма?

И тут появляется в деле судебно-строительная техническая экспертиза, проведенная Андреем Васильченко. Обратите внимание, эксперт не новичок, за плечами 23 года стажа работы. Но в нарушение всех сроков, норм, правил и положений - их можно долго описывать - он оперативно делает вывод о том, что дом Жванко "будет угрожать жизни и здоровью граждан", что и требовалось, видимо, в суде доказать. "Наш эксперт отнесся к своей работе по принципу "как надо", - горько шутит по этому поводу Андрей Жванко. Любопытный штрих: расходы на проведение экспертизы должна оплачивать проигравшая сторона, но в данном случае ответчика почему-то от этого любезно освободили: кто оплатил услуги эксперта, до сих пор не известно...

Андрей Жванко обращается в "Испытательную пожарную лабораторию" - единственное подобное учреждение на Юге России и Северном Кавказе. Исследования проводил начальник к ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю подполковник внутренней службы Максим Федоренко. Он приходит к заключению, что "нарушений пожарных разрывов между жилым домом N 42 по ул. Лермонтова и соседними с ним домами не имеется, а угрозы распространения пожара на соседние дома не создается".

Скептически настроенный читатель скажет: ну и что тут такого, одно слово против другого. Но есть еще одна экспертиза. По поручению прокурора края Сергея Табельского (это произошло после первой статьи "РГ") материалы доследственной проверки с постановлением уполномоченного органа дознания лейтенанта полиции М.А. Фокина 15 января 2021 года были направлены в "ФБУ Краснодарская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции РФ" для производства, как указано, "первичной строительно-технической экспертизы". Она была поручена сотруднику учреждения Дмитрию Гаврилец. Исследования он проводил в течение полугода, завершив их 30 июня 2021 года. Многостраничный документ изобилует специальными терминами, но на поставленный вопрос по поводу пожарной безопасности объекта вывод однозначный: "В случае пожара дом Жванко не несет угрозу для соседей". То есть выводы эксперта Васильченко, на которых было основано решение апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда под председательством Романа Шакитько о сносе дома семьи Жванко, снова опровергаются.

Так кто же тогда на самом деле Андрей Васильченко? Невежа в экспертизе или профессионал, допустивший ошибку? А может, просто безотказный человек, которого попросили, и он дал заведомо ложное заключение? Но поданные по этому поводу в правоохранительные органы заявления Жванко по разным причинам были почему-то отклонены. В результате эксперт Андрей Васильченко продолжает "ковать" свои экспертизы. И снова, полагаете, просто так вышло?

В итоге решение о сносе новостройки по улице Лермонтова, пройдя все инстанции, вступило в законную силу, а за его неисполнение хозяевам новостройки угрожали огромным штрафом.

Хвост рулит

Лишь публикации "РГ" возымели какое-то действие. История семьи Жванко попала в специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае, посвященный нарушениям жилищных прав граждан. Доклад лег на стол кубанского губернатора, прокурора и председателя краевого суда. Его обсудили на парламентских слушаниях депутаты Законодательного собрания края. Губернатор края Вениамин Кондратьев поручил мэрии Краснодара исправить ситуацию...

После этой публикации "РГ" губернатор края поручил мэрии Краснодара исправить ситуацию. Но пока "неизвестные лица" продолжают действовать так, как им выгодно.

Когда стали разбираться, выяснилось, что от сноса строящегося дома Жванко, возводимого на участке всего в 3,6 сотки, могу пострадать соседние строения. На основании проведенной экспертизы 25 мая уже нынешнего года Советский районный суд прекратил исполнительное производство по сносу новостройки по Лермонтова, 42.

После вступления в силу этого решения Жванко подали заявление в суд о снятии ареста с дома и участка. "Дом два года стоял без кровли и разрушался, - поясняет Андрей. - Хотелось его наконец-то достроить", - говорит Андрей.

Казалось бы, чистая правовая формальность. Но тут неожиданно появляется новое обстоятельство. Назначенное на 14 июля заседание суда пытаются отложить... на два месяца. Якобы из-за неявки представителя управления муниципального контроля. Но когда стали разбираться, всплыла... частная жалоба об отмене решения о прекращении исполнительного производства по сносу новостройки Жванко, зарегистрированная судом в тот же день. И кто ее подал? Михаил Юрьевич Колесников - главный специалист отдела судебной защиты правового департамента городской администрации. Мало того что он не имеет даже отношения к управлению муниципального контроля, к жалобе вместе с его дипломом об образовании была приложена давно просроченная доверенность, выданная ему мэрией еще в прошлом году. Выясняется и любопытная деталь: ходатайство Колесникова с этой доверенностью пришло якобы по почте, но в деле почему-то нет почтового конверта...

По факту фальсификации судебных документов мэр Краснодара обратился с заявлением в правоохранительные органы: разобраться! А каков результат? Колесников отрекся: это не я, и хата не моя... И полицейские ограничились формальной отпиской. Выходит, и жалоба, и доверенность "проросли" в деле сами по себе... Может, их ветром надуло? И меня это уже не удивляет. А вас, читатель?

По сути, вопрос уже стоит так: кто на Кубани власть? И способна ли она защитить человека? В данном случае молодую семью с двумя маленькими детьми

Хорошо, что после этого скандала Советский районный суд по настоятельному требованию руководства городского управления муниципального контроля провел заседание суда, перенесенное на середину сентября, и снял все обременения с новостройки Жванко. И те продолжили строительство дома. Но их ждал, к сожалению, новый подвох.

И снова здрасьте...

- Мы, то есть люди, на которых обрушилась несправедливость, - рассуждает Нина Жванко, - уже стали осознавать, что в конфликтной ситуации нам поможет только суд. Идем туда и надеемся на него. Только вот судьи при разборе часто руководствуются не выяснением истины на основе законов, а своими, что ли, предпочтениями. Тем самым наносят вред правосудию. И лично нас поэтому мотают уже четыре года...

С ней мне трудно не согласиться. Вот рассматривает их дело апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда под председательством Романа Шакитько, основываясь на экспертизе, проведенной Андреем Васильченко. Она вызывает массу вопросов. Почему, допустим, стоящее в метре от забора жилище Яковенко никому не угрожает, а расположенный в четырех метрах от него строящийся дом Жванко угрожает? Как такое возможно?.. Но судья Шакитько не захотел в этом разбираться, заявив, что полностью доверяет выводам эксперта. При этом ответчику он не дал время для знакомства с ними, отклонив его ходатайство о переносе заседания...

И вот новый судейский, скажем мягко, вираж.

- В начале октября я узнаю о появлении в деле частной жалобы от нашей соседки Татьяны Яковенко, - рассказывает Андрей Жванко. - Меня это просто ошеломило. Надеялся все, конфликт, наконец, исчерпан, а тут снова здрасьте... В течение трех лет соседка не являлась стороной по нашему делу, заявляя везде вместе со своим мужем, что это, мол, не они, а администрация города с нами судится. Остается лишь изумляться такому повороту событий.

После знакомства с документами я изумилась еще больше. Из них видно, что гражданка Яковенко обратилась с частной жалобой сразу в краевой суд, а не в районный. И уже оттуда с указанием руководства она была направлена в Советский районный суд. Сопроводительное письмо, а возможно, и "сопроводительный звонок" тут восприняли как руководство к действию. И 14 сентября гражданке Т.Ю. Яковенко, вопреки всем правилам, восстановили процессуальный срок для обжалования определения суда, тем самым введя ее в длящийся три года процесс в качестве заинтересованной стороны по делу Жванко. При этом, как указано в протоколе, "стороны в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте слушаний дела извещены надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщили, о рассмотрении дела в отсутствие не просили". Как это так? "Ни нас с женой, ни представителей мэрии никто не извещал, - уверяет Андрей. - В материалах дела отсутствуют доказательства направления в наш адрес судебных повесток, а подписанный судьей протокол содержит недостоверные сведения. Мы оспорили его вынесение в Краснодарском краевом суде.

Выходит, снова Жванко пустили по кругу? Расчет простой: измучившись ходить по нему, супруги оступятся и проиграют. Но дело уже не в них и даже не в Яковенко. По сути, вопрос сейчас стоит так: кто на Кубани власть? И способна ли она защитить человека? А в данном случае молодую семью с двумя маленькими детьми.