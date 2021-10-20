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20.10.2021 14:46
Рубрика: Культура

Режиссер Клим Шипенко рассказал "РГ", о чем думал во время приземления

Текст: Сусанна Альперина
Вчера состоялась первая послеполетная пресс-конференция экипажа, который снимал фильм в космосе "Вызов".
Член съемочной группы фильма "Вызов" режиссер Клим Шипенко. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Член съемочной группы фильма "Вызов" режиссер Клим Шипенко. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Член съемочной группы фильма "Вызов" режиссер Клим Шипенко. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Олег Новицкий, Клим Шипенко и Юлия Пересильд рассказывали о работе и впечатлениях. Об этом писала "РГ". После этого Клим Шипенко в соцсетях ответил на наш вопрос, который был задан после приземления, но режиссер смог дать ответ, видимо, только сейчас. Мы его спросили о том, каковы были его первые слова, когда капсула, где они находились, коснулась земли.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Я волновался, как сняли посадку и спрашивал, как сняли", - ответил Клим. Поясним: посадка капсулы снималась операторами и для будущего фильма "Вызов". Вполне возможно, именно эти кадры войдут в фильм.

"Первого в люке я увидел Машкова", - добавил Клим Шипенко.

Напомним, что Народный артист России Владимир Машков встречал экипаж вместе с Генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. И вчера же на пресс-конференции прозвучал вопрос о том что за оранжевый чемоданчик передал Шипенко в руки Эрнсту после приземления. Режиссер ответил, что это - отснятые материалы по фильму "Вызов".

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