Режиссер Клим Шипенко рассказал "РГ", о чем думал во время приземления

Вчера состоялась первая послеполетная пресс-конференция экипажа, который снимал фильм в космосе "Вызов".

Олег Новицкий, Клим Шипенко и Юлия Пересильд рассказывали о работе и впечатлениях. Об этом писала "РГ". После этого Клим Шипенко в соцсетях ответил на наш вопрос, который был задан после приземления, но режиссер смог дать ответ, видимо, только сейчас. Мы его спросили о том, каковы были его первые слова, когда капсула, где они находились, коснулась земли.

"Я волновался, как сняли посадку и спрашивал, как сняли", - ответил Клим. Поясним: посадка капсулы снималась операторами и для будущего фильма "Вызов". Вполне возможно, именно эти кадры войдут в фильм.

"Первого в люке я увидел Машкова", - добавил Клим Шипенко.

Напомним, что Народный артист России Владимир Машков встречал экипаж вместе с Генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом. И вчера же на пресс-конференции прозвучал вопрос о том что за оранжевый чемоданчик передал Шипенко в руки Эрнсту после приземления. Режиссер ответил, что это - отснятые материалы по фильму "Вызов".