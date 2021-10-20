Росстат сообщил о резком росте цен на помидоры и огурцы

В России выросли цены на большинство позиций плодоовощной продукции, сообщил Росстат по итогам мониторинга цен с 11 по 18 октября. Так, помидоры подорожали на 9,9%, огурцы - на 14,3%, картофель - на 3,6%. В некоторых регионах цены на огурцы выросли почти на 40%.

Остальные продукты питания выросли в цене не столь существенно. Так, яйца прибавили 2,8%, курятина - 1,5%, сахар-песок - 0,8%. Подешевела морковь, а также мясные консервы для детского питания, пшено, баранина и колбасы. Молоко, чай, сосиски, хлеб и водка незначительно подорожали.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак на совещании у президента Владимира Путина отметил, что в ближайшее время рост цен на сельхозпродукцию может ускориться из-за подорожания удобрений и проблем в тепличном хозяйстве. В частности, речь шла о помидорах и огурцах. Президент в связи с этим велел правительству разработать ряд мер для сдерживания цен.