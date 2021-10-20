Ставки по ипотеке в 2021 году могут превысить 8 процентов

Ставки по ипотеке в 2021 году могут превысить 8%. Риски складывания такой ситуации наблюдают в Минстрое РФ. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, сообщает "Прайм".

Ипотечная ставка в 8% определена нацпроектом "Жилье и городская среда". Однако, по словам Стасишина, в этом прогнозе не учитывалась динамика ключевых ставок Банка России.

Дать точный прогноз по уровню ипотечных ставок замминистра отказался, однако заявил, что именно их уровень влияет на объем продаж новостроек.

"Минстрой не знает, как увеличить доходы населения, и, наверное, не должен знать. Но без достижения этого будет сложно улучшить качество жизни населения. Хорошее дешевым быть не может, а плохое мы строить не позволим", - отметил чиновник.

Ранее эксперты уже спрогнозировали рост ипотечных ставок выше 9%.

В этом году, благодаря программе льготной ипотеки и понижению ключевой ставки ЦБ, ипотечные ставки на рынке опустились до рекордного минимума в 7,07%. Однако Банк России в настоящее время поднял ключевую ставку до 6,75% годовых и стоимость ипотеки в августе выросла уже до 7,8%.