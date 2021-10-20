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20.10.2021 16:02
Рубрика: Легковые авто

Tesla Cybertruck получит зеркала заднего вида. И "подруливающую" подвеску

Текст: Константин Руссов

Выход пикапа Tesla Cybertruck задерживается, и это время команда инженеров Илона Маска не потратит даром: они установят на пикап зеркала заднего вида и сделают подвеску полноуправляемой. Ничего особенного - всё это есть и у конкурентов.

Фото: REUTERS/Aly Song/File Photo
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На сайте Drive Tesla Canada были опубликованы фото и видео прототипа Tesla Cybertruck, на которых несмотря на качество изображения, можно разглядеть зеркала заднего вида, которых изначально у модели не было.

Позднее Илон Маск в своём Twitter подтвердил то, что это не обман зрения или последствия калифорнийского солнца: у Cybertruck действительно будут зеркала заднего вида, добавив, что любой владелец сможет их при желании с лёгкостью снять.

Также на кадрах можно увидеть, что колёса передней и задней осей при повороте смотрят в разные стороны. Это не новость, о появлении у "Кибертрака" этой опции Илон Маск сообщил ещё в июле, заявив, что она позволит пикапу быть суперманёвренным. Здесь стоит отметить, что полноуправляемое шасси уже не будет изюминкой пикапа "Тесла": такой есть у GMC Hummer, будет реализован на электрическом Chevrolet Silverado.

Напомним, что подруливающие задние колёса на малых скоростях поворачиваются на определённый угол в противоход передним, что заметно сокращает радиус разворота, а на высоких скоростях, колёса обеих осей смотрят в одну и ту же сторону, увеличивая устойчивость при прохождении поворотов.

Производство Tesla Cybertruck начнётся не раньше четвёртого квартала 2022 года, массовый выпуск серийных пикапов вовсе запланирован на 2023-й.

#Tesla