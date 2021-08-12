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12.08.2021 11:03
Рубрика: Легковые авто

Электрический пикап Chevrolet Silverado будет рулить задними колесами

Текст: Константин Руссов

Компания Chevrolet опубликовала первый тизер электрического пикапа Silverado. В нём показана работа полноуправляемого шасси, позволяющего огромному автомобилю без проблем маневрировать на узких парковках.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Так называемое подруливающее шасси, когда на малых скоростях задние колёса поворачиваются в противоположную передним сторону, а на высоких в том же направлении, не в новинку для General Motors. Обычные Silverado имели подобную опцию ещё в начале нулевых, полноуправляемым шасси с "Режимом краба" есть у пикапа и внедорожника GMC Hummer EV. Вопрос в другом - на какой угол могут поворачиваться задние колёса.

Судя по тизеру, у Silverado EV он окажется рекордным в сегменте: в видео показано, что при подруливании задних колёс радиус поворота уменьшается примерно на треть, и такая опция для огромного пикапа на 24-дюймовых дисках - не просто баловство, а спасение. Скорее всего, такие колёса и полноуправляемое шасси предложат для пикапа Silverado в качестве опции.

Также тизер подтвердил то, что новинка Chevrolet получит тот же тяговый аккумулятор, что и "Хаммер" - Ultium, разработанный в сотрудничестве с компанией LG Chem. Одно из преимуществ батареи - низкое содержание редкоземельного кобальта.

Известно, что электрический Silverado будет дальнобойнее Ford F-150 Lightning и по показателям запаса хода сравним с Hummer EV, который может проезжать от 400 до 560 км в зависимости от версии.

Напомним, что у Silverado есть ещё один серьёзный конкурент - Tesla Cybertruck, который решил дать всем фору, задержавшись на этапе проектирования.

#Chevrolet