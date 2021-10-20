В Минэнерго прокомментировали данные Росстата о росте цен на АЗС

В ведомстве считают, что благодаря действующим мерам поддержки топливного рынка, а также ежесуточным наблюдениям со стороны регуляторов, ценовая ситуация в рознице остаётся под контролем. "Ожидаем, что в дальнейшем розничные цены продолжат меняться темпами, близкими к уровню инфляции", - сказали в пресс-службе Минэнерго.

По оперативным данным Минэнерго, ежедневные биржевые поставки АИ-92 в неделю с 12 по 18 октября составляли 20,3 тыс. тонн, на 23,7% выше, чем в аналогичный период 2019 года. Поставки АИ-95 достигли 11,5 тыс. тонн, что на 42,6% выше уровней в аналогичный период 2019 года. По дизельному топливу наблюдается аналогичная тенденция. Нефтебазы перешли к активному формированию запасов на зиму - в среднем за сутки на прошлой неделе реализовывалось около 34,2 тыс. тонн зимних сортов дизельного топлива, что на 78,9% превышает уровень аналогичного периода 2019 года.

При этом в ведомстве отметили, что рост оптовых цен на бирже связан с переходом рынка с летних сортов топлива на зимние. Также влияние оказали ремонты на некоторых нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые были отложены с лета для сохранения стабильных поставок.

Ранее Росстат опубликовал статистику, по которой средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 11 по 18 октября выросли на 16 копеек до 49,12 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 17 копеек до 50,86 рубля за литр.

В среднем с начала года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 6,7%, бензин марки АИ-95 на 6,4%, марки АИ-98 - на 8%, а дизельное топливо повысилось в цене на 4,6%. Индекс потребительских цен (инфляция) с начала года вырос на 5,98%.