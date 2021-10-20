В Минске рассчитывают на отмену санкций в отношении "Белавиа"

Здравый смысл и профессиональный подход, рассчитывают в транспортном ведомстве Беларуси, должен возобладать, и Международная организация гражданской авиации (ICAO) примет "действенные меры для отмены санкций в отношении авиакомпании "Белавиа". Об этом заявил в среду директор департамента по авиации отраслевого министерства Артем Сикорский на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Он пояснил, что неделю назад на заседании Совета ICAO должны были быть рассмотрены два вопроса, касающиеся Беларуси. Это промежуточный отчет о расследовании причин экстренной посадки в мае текущего года борта Ryanair в Минске и жалоба белорусской стороны на дискриминационные санкции со стороны Запада.

Однако, когда 13 октября пришло время рассматривать указанные темы, организаторы заседания заявили, что мероприятие не может продолжиться по техническим причинам. Его перенесли на 25 октября.

Тем не менее, подчеркнул представитель белорусского ведомства, в Минске надеются, что "эти вопросы будут рассмотрены, жалобы приняты во внимание и Совет ICAO примет действенные меры для того, чтобы урегулировать эту ситуацию".