Вирусолог Тимаков предложил продлить школьные каникулы из-за COVID-19

Эксперт предложил продлить школьные каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом. Врач-вирусолог Евгений Тимаков пояснил ТАСС, что это будет рабочей мерой, поскольку источники инфекции и потенциальные зараженные будут разобщены, а также снизится нагрузка на транспорт и социальные объекты.

Также Тимаков предложил продлить сроки дистанционного обучения студентов в перешедших на него российских вузах.

Днем ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила сделать дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими.

Тем временем в Чувашии уже принято решение продлить осенние каникулы из-за коронавируса.