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Вышел трейлер военной драмы "Мария. Спасти Москву"

Новости
    20.10.2021, 17:44
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован трейлер российской военной драмы "Мария. Спасти Москву" - в постановке Веры Сторожевой ("Небо. Самолет. Девушка", "Путешествие с домашними животными").

Фото: "КиноПоиск"
Трейлер: короткометражка Александра Котта "ГОГОL-МОГОL" с Немоляевой

В главных ролях - Мария Луговая ("Перевал Дятлова"), Артур Смольянинов ("9 рота", "Калашников"), Сергей Пускепалис ("Битва за Севастополь", "Ледокол"), Илья Малаков ("Большая игра"), Валерий Горин ("Кухня").

Картина расскажет историю Марии Петровой (Луговая), "в чьей судьбе, как в зеркале, отразилась судьба страны: дочь священника, отрекшаяся от отца и от веры, она служит в НКВД".

Накануне битвы за Москву Мария встречает ясновидящую старицу Матрону (Ольга Лапшина, "Хороший человек", "Водоворот"), а после именно ей, Марии, выпадает задание - доставить в Москву чудотворную икону Божией Матери, находящуюся за линией фронта на оккупированной территории...

В кино - с 2 декабря.

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