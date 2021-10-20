Вышел трейлер военной драмы "Мария. Спасти Москву"

На YouTube опубликован трейлер российской военной драмы "Мария. Спасти Москву" - в постановке Веры Сторожевой ("Небо. Самолет. Девушка", "Путешествие с домашними животными").

В главных ролях - Мария Луговая ("Перевал Дятлова"), Артур Смольянинов ("9 рота", "Калашников"), Сергей Пускепалис ("Битва за Севастополь", "Ледокол"), Илья Малаков ("Большая игра"), Валерий Горин ("Кухня").

Картина расскажет историю Марии Петровой (Луговая), "в чьей судьбе, как в зеркале, отразилась судьба страны: дочь священника, отрекшаяся от отца и от веры, она служит в НКВД".

Накануне битвы за Москву Мария встречает ясновидящую старицу Матрону (Ольга Лапшина, "Хороший человек", "Водоворот"), а после именно ей, Марии, выпадает задание - доставить в Москву чудотворную икону Божией Матери, находящуюся за линией фронта на оккупированной территории...

В кино - с 2 декабря.