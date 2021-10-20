Вышел трейлер российского триллера "КрисТина" с Юлией Хлыниной

На YouTube-канале Start появился промо-ролик триллера "КрисТина" о важности самостоятельного принятия решений. Дата премьеры пока неизвестна.

Главная героиня Крис (Юлия Хлынина, "Метод 2", "Колл-центр") теряет работу в зоомагазине и уезжает с парнем (Петр Скворцов, "Секреты семейной жизни") в отпуск. Но в аэропорту она видит молодого человека (Антон Филипенко "Проект "Анна Николаевна"), с которым встречалась пять лет назад. Он проходит мимо с женой и тремя детьми.

Только парень погиб пять лет назад, а жена не просто похожа на Крис, она - её точная копия. Выясняется, что девушку зовут Тина и она живет ровно той жизнью, которую Крис бы хотела для себя.

Далее разворачивается сюжет с подражанием чужой жизни, а возможно - и с раздвоением личности (хотя мы видим в кадре обеих девушек). Не исключено, что раздвоение жизни Кристины связано с монеткой, который ей подарил отец (Андрей Ургант, "Новая жизнь"). С ее помощью героиня принимает буквально все решения, даже самые мелкие.

Режиссер Владимир Ракша, Сценарий Анны Аносовой ("Пассажиры", "Спросите медсестру") и Ларисы Леоненко ("Пассажиры", "Спросите медсестру", "Зулейха открывает глаза").