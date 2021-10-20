Заработали новые правила подключения домов к газу

Вступило в силу соответствующее распоряжение правительства. Отныне во всех городах и поселках, где имеется газораспределительная инфраструктура, газ к участкам граждан будут подводить за счет государства.

Заявку на подводку газопровода до участка можно подать в МФЦ, через портал госуслуг или на сайте газораспределительной компании. К заявке необходимо приложить план расположения домовладения, топографическую карту и свидетельство о праве собственности.