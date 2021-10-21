Член-корреспондент РАН Елена Уварова: Прошу не заниматься самолечением девочек

В Москве в гибридном режиме прошел международный форум "Мать и дитя". Одна из тем форума - вопросы гинекологии для несовершеннолетних. Обсуждение проходило под руководством главного гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава России члена-корреспондента РАН Елены Витальевны Уваровой. Елена Витальевна автор и эксперт "РГ". Потому логично именно с ней говорить о том, о чем не принято говорить вслух. О том, что гинекологическая помощь возможна практически сразу после рождения девочки. Возможна или необходима? С этого вопроса и началась наша беседа.

Елена Уварова: Такая помощь возможна и доступна, если мама хочет убедиться, что с ее новорожденной все в порядке. А необходима, если что-то маму беспокоит.

Беспокоит почему? Даже если никакой видимой причины нет?

Елена Уварова: Бывает и так. Маме что-то показалось неправильным в строении наружных половых органов девочки. Маму беспокоит возможность наследственной передачи ее, маминого заболевания, дочери. Порой "виной" могут оказаться современные достижения молекулярной генетики, внедренные в обиход работы перинатальных центров.

По большому счету: новорожденную девочку должен осмотреть гинеколог или нет?

Елена Уварова: По большому счету всех девочек при рождении обязательно осматривает врач акушер-гинеколог. А вот гинеколог детей и подростков принимает девочек, если есть повод для осмотра или во время профилактического осмотра. Первый визит девочки к такому специалисту в возрасте 3 лет.

Что, есть такое правило? Современные родители знают об этом? Или пребывают в неведении?

Елена Уварова: Полной уверенности о таком всеобщем знании у меня нет. Но очень рассчитываю на своих коллег, которые повсеместно должны заниматься таким просвещением. И не только призывать к прохождению подобных осмотров, но и уметь, в случае необходимости, оказывать своевременную помощь. А поводов для обращения немало. Есть даже современный перечень 21 заболевания или состояния, которые утверждены Минздравом России, при которых необходим обязательный осмотр гинекологом для несовершеннолетних.

Перечислять все пункты не станем, но назовите самые злободневные.

Елена Уварова: Вас не остановит, что при ответе на ваш вопрос я буду использовать медицинские термины, не принятые к огласке? Но уж раз мне предоставлена такая возможность назову некоторые: покраснение и выделения из половых путей, заращение половой щели у маленькой девочки, пороки развития интимных органов. Чем старше девочка, тем длиннее перечень: нерегулярные и (или) болезненные месячные, их отсутствие, избыточный рост волос, прыщи, опухоли яичников, различные воспалительные процессы, папилломы и пр. Все это не пустяки! С возрастом это может стать причиной трагедии. Одна из которых - невозможность стать матерью. Именно потому так важны профилактические осмотры, при которых происходит своевременное выявление болезни, открываются возможности эффективного лечения и психологической адаптации самой девочки и ее семьи.

Что вы подразумеваете под психологической адаптацией? Не однажды была свидетелем ваших бесед с маленькими пациентками и их мамами. И каждый раз невольно думала о том, что такая беседа не менее важна и нужна, чем сугубо профессиональная помощь.

Елена Уварова: Беседа - неотъемлемая часть профессиональной помощи. Без нее сама помощь мало эффективна. И при подготовке кадров специалистов необходимо учить умению вести доверительную и доброжелательную беседу. Где этому учат? Думаю, это не задача вуза и тем более телемедицины, которую я безусловно одобряю, но она должна быть к месту и ко времени. Профессиональному ведению доверительной беседы можно научить только на рабочем месте.

Извините, но это, по-моему, из области несбыточных мечтаний, потому что у нас нет такого количества нужных для этого дела мастеров. Поскольку на местах не у кого не только учиться, но и элементарно лечиться.

Елена Уварова: С такой категоричностью не согласна! Вот в сентябре мы, имея в виду и вас тоже, были участниками "Волны здоровья" и прошли по нескольким городам Волги и Камы. В каждом городе со мною на приемах работали местные врачи-гинекологи для несовершеннолетних.

Елена Уварова: Нет общих нормативов. Есть конкретные ситуации, а точнее конкретные судьбы. Фото: Аркадий Колыбалов

Знаю. У меня и статистика есть, свидетельствующая о том, что больше всего желающих пройти обследование и получить помощь специалистов из Москвы, была именно у врачей-акушеров-гинекологов, в том числе у вас. И, думается, потому, что не везде и не всегда помощь оказывается на должной высоте. Понимаю, что к этому есть объективные причины. Прежде всего - дефицит кадров и мизерная зарплата медицинских работников. Чем меньше город, тем больше таких проблем. Можете дать рецепт выхода из этой ситуации?

Елена Уварова: Мне легче ответить на вопрос о том, как вылечить девочку, чем решить такую актуальную, но организационно сложную проблему. К сожалению, пока мы можем рассчитывать лишь на энтузиазм и гражданскую сознательность молодых специалистов.

Тогда уйдем от глобальных проблем. Поговорим о решении конкретных. Задам вопрос, который кажется очевидным, но никак не решается. Надо ли вакцинировать девочек от вируса папилломы человека? 15 лет говорим о необходимости внесения этой прививки в национальный календарь, но до сих пор ее там нет. Потому, естественно, так много отказов по ее применению. Хотя практика доказывает ее важность. Более того, в 42 странах прививают не только девочек, но и мальчиков. Наши юные граждане менее достойны такой очевидной защиты от рака?

Елена Уварова: В России утверждена стратегическая программа до 2035 года борьбы с инфекциями и вирусами. В этой программе поставлена задача введения в национальный календарь прививок вакцины от ВПЧ в 2023 году.

Значит, ждать теперь уже недолго? Но почему надо ждать?

Елена Уварова: Потому, что в первую очередь вводятся и будут вводиться вакцины против смертельно опасных для детей инфекций: ротавирусная инфекция, ветряная оспа, менингококк. В их ряду и вакцина от ВПЧ.

Понимаю, что надежда умирает последней. Но почему столько времени откладывалось принятие такого решения? С каких пор рак перестал считаться смертельно опасной болезнью? Но вернемся к детским гинекологическим проблемам. На ваш взгляд, почему так часты нарушения цикла, воспалительные процессы в области гениталий? Надеюсь, ковидная пандемия здесь не главный виновник?

Елена Уварова: Пандемия прибавила нам работы. Ведь это с одной стороны воспаление сосудов, в том числе половых органов, а с другой - стрессовая реакция на изоляцию, на страх заболеть COVID-19. Практика показывает, что дети больше взрослых боятся заполучить ковид. Отсюда задержки или даже прекращение месячных. В таких ситуациях нередко только беседа не путь к спасению. В таких ситуациях требуется применение специальных препаратов. Если позволите, о препаратах чуть подробнее. Потому что родители, как правило, назначают их самостоятельно, исходя из собственного опыта. Вот маме когда-то помог некий препарат, благо что его можно купить без рецепта, и она дает эти таблетки своей дочери, внучке, племяннице. Результат - реакция обратная. Девочке не становится лучше. Возникает агрессивность, заторможенность, неадекватность поведения. Пользуясь возможностью газеты: очень прошу взрослых не заниматься самолечением девочек!

Договаривались мы с вами о ковиде не говорить, но, похоже, именно ковид правит миром сегодня. Не потому ли особенно у несовершеннолетних выросло количество нежеланных беременностей и абортов?

Елена Уварова: Официальной статистики на этот счет пока нет. А вот практически мне приходится то и дело решать подобные проблемы. Почему именно мне? Почему не на местах? Да потому, что беременность несовершеннолетних - это юридический казус. И не всегда врачи на местах готовы принять самостоятельное решение.

Практика показывает: дети больше взрослых боятся заполучить ковид

13-летней беременной нужен ребенок? Или лучше прервать беременность? Возможно, кто-то припомнит пушкинские времена, когда в таком возрасте рожали.

Елена Уварова: Если продолжить разговор об эпохе Пушкина, то можно напомнить и о том, что не только женщина в 45 лет считалась старухой, но и месячные у девочки начинались в 16 лет и позже. Времена меняются, и с этим нельзя не считаться. Вопрос о судьбе 13-летней беременной сегодня решает консилиум врачей, психологов и социальных работников. Такие решения стали практикой нашей жизни. И, наверное, не надо уповать на ту или иную категоричность в этом деликатном деле.

Помните, во время "Волны здоровья" к вам на прием пришла 15-летняя девочка без мамы.

Елена Уварова: Такое не редкость. Но оно возможно и объяснимо. Обычно это результат отсутствия доверительности между девочкой и членами ее семьи. Девочке иногда проще рассказать о своих проблемах человеку со стороны, тем более если этот человек врач. У той девочки, о которой вы напомнили, были проблемы во взаимоотношениях с молодым человеком. Она обратилась для подбора контрацепции. И я дала ей конкретные советы. Вы не согласны со мной? Считаете, что я должна была ее отчитать за раннее начало половой жизни? Поверьте, почти полувековой опыт работы убедил меня, что нет общих нормативов. Есть конкретные ситуации, а точнее, конкретные судьбы. Потому должны быть конкретные решения.

И были конкретные решения о запрете подобного?

Елена Уварова: Были, и не однажды. Нужно всегда уметь договориться с девушкой. Как нужно сказать "нет", чтобы не испортить здоровье и жизнь и себе, и своему партнеру.

В этой беседе не обойдусь без своей любимой героини - тети Маши из подъезда. Она же, ее соседки не просто сидят на лавочках. Они наблюдают, как ведут себя молодые. Их, например, удивляет мода не только на длинные разноцветные кудрявые волосы, но и повсеместный пирсинг.

Елена Уварова: То, что видит тетя Маша, не угроза здоровью. Хуже тотальный цветной татуаж, тоннели в щеках, раздвоенный язык, пирсинг в интимной зоне... Сомнительная красота. И уж точно никакой пользы. А вред практически обеспечен. Но об этом, к сожалению, начинают задумываться с возрастом, когда не могут устроиться на хорошую работу, когда начинаются воспалительные и онкологические заболевания кожи и других органов.

В советские времена с подачи журналистов появился лозунг " Берегите мужчин!". Видимо, бережем не лучшим образом, поскольку живут мужчины меньше женщин. Это во всем мире, не только у нас. Специалисты считают, что это генетически обусловлено, что женщины выносливее. И хотя бережем их меньше, живут они дольше.

Елена Уварова: Но все это не значит, что женщин нужно беречь меньше. Более того, в наше время женщины требуют более бережного отношения, чем когда-либо. А многие женские болезни начинаются в детстве. И потому... Потому, если у вас родилась девочка, постарайтесь своевременно приходить с ней на профилактические осмотры врачом-гинекологом для несовершеннолетних.