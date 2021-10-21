Кабмин поддержал проект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Правительство РФ поддержало законопроект о запрете на использование института суррогатного материнства для иностранцев, отметив необходимость его доработки. Соответствующий отзыв кабмина размещен в базе нижней палаты парламента.

"Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки до рассмотрения Государственной думой в первом чтении", - цитирует РИА Новости документ.

Напомним, законопроект о запрете на услуги российских суррогатных матерей для иностранцев был внесен депутатами Государственной думы 11 июля. Инициаторы объяснили необходимость принятия проекта тем, что невозможно отследить судьбу ребенка за рубежом и защитить его права. Согласно законопроекту, воспользоваться такими услугами в нашей стране смогут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина - гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям,

В июле детский омбудсмен Анна Кузнецова поддержала проект закона о запрете использования услуги суррогатного материнства для иностранных граждан. Однако она считает, что нужно подождать итогового документа. "На мой взгляд, движение абсолютно правильное, мы поддерживаем это направление, и давно уже пора навести порядок", - отметила Кузнецова.