Кроссовер Volkswagen ID.4 поставил рекорд по дальности хода - 56 327 км

Volkswagen ID.4 - второй электромобиль марки, который появился на рынке относительно недавно, но уже мощно заявил о себе, попав в Книгу рекордов Гиннесса.

Подразделение Volkswagen Group of America, которое также занимается строительством сети быстрых зарядных станций Electrify America, рассудило, что автопробег на электрокаре будет прекрасным инструментом маркетинга и привлечёт ещё больше внимания к их продукции.

За сто дней Volkswagen ID.4 побывал в 48 штатах страны, в которых было посещено 628 дилерских центров марки. Общее расстояние, которое преодолел электрокар, составило 56 327 километров. ID.4 пополнял запасы электричества на зарядных станциях Electrify America 208 раз.

Продажи Volkswagen ID.4 в Европе начались в марте 2021 года. В начальной версии кроссовер оснащён 148-сильным электромотором на задней оси и батареей на 52 кВт∙ч, которая обеспечивает 345 км пробега, ID.4 Pro оснащён 204-сильным двигателем и аккумулятором ёмкостью 77 кВт∙ч (до 508 км). В апреле этого года в линейке появился двухмоторный Volkswagen ID.4 GTX мощностью 299 л.с. и запасом хода 480 км.