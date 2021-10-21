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21.10.2021 14:03
Рубрика: Власть

Матвиенко не видит необходимости в общефедеральном локдауне

Текст: Галина Мисливская
У российских регионов достаточно полномочий для введения мер борьбы с коронавирусом, в общефедеральном локдауне нет необходимости, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия - огромная страна по территории, по численности населения. У нас 85 регионов. У нас 11 часовых поясов. И не всегда оправданно и целесообразно принимать общефедеральные решения. Я полагаю, что локдаун не следует принимать и нецелесообразно",- сказала Матвиенко российским журналистам на "на полях" Европейской конференции председателей парламентов, которая проходит в эти дни в Афинах.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Она напомнила, что "субъектам Федерации переданы полномочия, чтобы там, на местах, с учетом развития ситуации, особенностей и остроты принимались те меры, которые позволили бы остановить рост заболеваемости".

Кроме того, регион может продлить нерабочий режим, если ситуация останется сложной и после 7 ноября, добавила она. Общефедеральный же локдаун стал бы огромным ударом по экономике и психологическим ударом по гражданам, считает Валентина Матвиенко.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных ограничениях в Москве: нерабочий режим начнется с 28 октября и до 7 ноября в столице будут закрыты все предприятия, кроме необходимых для жизнеобеспечения мегаполиса. Аналогичные меры приняты в Подмосковье.

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