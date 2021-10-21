Минпросвещения направило регионам рекомендации о каникулах в школах

Минпросвещения направило в регионы рекомендации организовать в школах внеплановые каникулы с 30 октября по 7 ноября. Никакого дистанционного обучения не предусмотрено.

В тех регионах, где нерабочие дни начнутся раньше 30 октября - а таких немало, - каникулы тоже перенесут. Как например, в Москве, где уже объявлены длинные каникулы - с 28 октября.

- Во многих школах в эти дни проходят плановые каникулы, поэтому качество и полнота учебного процесса не пострадают, - отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. - Там, где есть какие-то пересечения по датам, регионы должны использовать наши инструкции и следить, чтобы школьникам было обеспечено все необходимое в части учебного плана. В данный период важно сконцентрироваться на защите здоровья. Эти установки доведены до всех регионов.

В случае крайней необходимости по решению учредителей школ министерство считает возможным организовать работу дежурных групп для начальной школы.