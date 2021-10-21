Премьер-министр Грузии: Досрочное освобождение Саакашвили исключено

Арестованный в Тбилиси экс-президент Грузии Михаил Саакашвили задержится в местах, не столь отдаленных. Как сообщает ТАСС, о том, что досрочного освобождения из тюрьмы известного любителя жевать галстуки не будет заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Умышленно распространяется информация о том, что якобы он не будет сидеть шесть лет, его передадут Украине и так далее. Это все исключено. Исключено, чтобы Саакашвили покинул тюрьму досрочно. Он будет сидеть в тюрьме минимум шесть лет", - сказал Гарибашвили.

Ранее стало известно, что состояние здоровья голодающего в заключении Саакашвили удовлетворительное и он не нуждается в госпитализации.