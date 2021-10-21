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21.10.2021 19:27
Рубрика: Власть

Путин рассказал, за что дал бы Нобелевскую премию мира Муратову

Текст: Галина Мисливская

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов достоин Нобелевский премии мира за свою благотворительную деятельность, считает президент России Владимир Путин.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В ходе заседания международного клуба "Валдай" Муратов рассказал, что направит часть премии на благотворительные цели, в том числе - в фонд "Круг добра" и в детский хоспис "Дом с маяком".

"Во-первых, хочу вас поздравить с присуждением Нобелевской премии, - сказал Путин. - Премия мира была и у первого президента СССР Михаила Горбачева, и у (президента США) Барака Обамы. У вас хорошая компания".

Глава государства также рассказал, за что сам бы дал премию журналисту. "Вы сейчас про хоспис говорили, я бы вам за это дал, за то, что вы занимаетесь такой благородной работой. Это правда", - сказал он.

Напомним, 8 октября Нобелевский комитет присудил премию мира за 2021 года главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Рессе. В решение отмечены их усилия "по защите свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и прочного мира".

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