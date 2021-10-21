Власти Бурятии не будут объявлять дополнительные нерабочие дни

Власти Бурятии решили не вводить в республике дополнительные нерабочие дни. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Мы не планируем ни с 23 октября вводить дополнительные ограничения, как предусматривает указ президента, ни продлевать после 7 ноября. Мы приняли превентивные меры летом и держали дисциплину, наши люди ответственно относились ко всем мерам профилактики, и сейчас нет условий для того, чтобы вводить заранее или продлевать ограничения, - приводит пресс-служба слова главы республики Алексея Цыденова.

Руководитель региона напомнил, что из-за коронавируса в Бурятии дважды вводили локдаун, последний раз - прошлым летом. Благодаря этому эпидемиологическая ситуация значительно улучшилась, пациентов в ковидных госпиталях стало в 4,5 раза меньше.

Кроме того, положительную роль сыграла вакцинация.

"Сейчас ее темпы немного снизились, потому что основная часть людей уже вакцинирована. План вакцинировать 60% населения, который был изначально, мы выполнили и сейчас идем к тому, чтобы привить 80%. По темпам мы входим в десятку лучших регионов в стране", - заявил Алексей Цыденов.

Напомним, что в среду президент Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября включительно нерабочими. Главам регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса, разрешено установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками зарплаты.