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21.10.2021 09:14
Рубрика: Власть

В Крыму дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

Текст: Илья Изотов

Глава Крыма Сергей Аксенов в соответствии с указом президента РФ объявил нерабочими выходными дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом глава региона сообщил на своих страницах в социальных сетях. Работодатели обязаны сохранить зарплату сотрудников в эти дни.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
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- Глава государства четко обозначил главные цели такой меры: максимально защитить жизнь и здоровье граждан, сбить пик новой волны эпидемии, - написал Аксенов. - Чтобы достичь эти цели, всем нам очень важно проявить ответственность, терпение и дисциплину.

Аксенов попросил крымчан и приезжающих на полуостров туристов максимально лояльно и с пониманием отнестись к вынужденным временным ограничительным мерам. Он советует воздержаться в выходные дни от массовых выездов на природу или в другие регионы, от отдыха в больших компаниях, сократить контакты, и, конечно, соблюдать всем известные меры эпидемиологической безопасности.

- Есть только один самый надежный способ защитить себя и близких от болезни - это вакцинация. Если вы еще не вакцинировались, не откладывайте это в долгий ящик, - вновь посоветовал Аксенов, сам уже прошедший ревакцинацию препаратом "Спутник Лайт". - Чем больше вакцинированных, тем лучше эпидситуация, тем быстрее появится возможность снять ограничения и вернуться к привычному ритму жизни.

Напомним, накануне своим указом глава РК с 25 октября ввел систему QR-кодов для посещения всех общественных мест, учреждений культуры, заведений общепита, бассейнов и саун. С этой же даты отели и санатории полуострова так же будут требовать с туристов QR-коды при заселении.

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