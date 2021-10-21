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21.10.2021 16:11
Рубрика: Российский автопром

УАЗ отказался от гибридов, но сделает все внедорожники электрическими

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автозавод подтвердил свои планы по электрификации своего модельного ряда. О дальнейшем развитии линейки рассказал Олег Крупин, главный конструктор УАЗа.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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В сентябре 2021 года УАЗ представил электрический "Хантер", который был разработан чешской фирмой MW Motors при участии специалистов ульяновского автозавода. Электрический "Хантер" за рубежом продаётся под названием Spartan EV, оснащается 120-киловаттным мотором и имеет запас хода до 250 км.

Крупин подтвердил, что УАЗ проводит тестирование внедорожников, по результатам которых в конструкцию по необходимости будут внесены изменения, и кит-комплект для переоборудования "Хантера" локализуют в России. Первые образцы "Хантера" без ДВС должны появиться в 2022 году. Следом электрическая трансмиссия появится у "Патриота" и коммерческих версий "Профи".

Напомним, что УАЗ совместно с НАМИ разрабатывал проект по гибридизации семейства "Профи". Как рассказал Олег Крупин, все работы заморожены, так как результат является экономически нецелесообразным.

#УАЗ