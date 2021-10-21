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Вышел трейлер шестого сезона "Ривердэйла" - теперь с Сабриной

Новости
    21.10.2021, 11:34
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ The CW Фото: youtube.com/ The CW
Фото: youtube.com/ The CW

На официальном YouTube-канале шоу представлен трейлер шестого, специального сезона молодежного мелодраматического триллера "Ривердэйл", основанного на культовой серии комиксов "Арчи". Схема прежняя: новый сезон - новая зловещая тайна.

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Костяк неизменен: Арчибальда "Арчи" Эндрюса играет Кей Джи Ала, Бетти - Лили Рейнхарт, Веронику - Камила Лодж, Джагхеда - Коул Спроунс.

Плюс в шоу появится Кирнан Шипка в роли ведьмы Сабрины Спеллман, чей "сольный" сериал "Леденящие души приключения Сабрины" был закрыт после четвертого сезона (но если буквоедствовать - второй части второго) в декабре прошлого года.

Отметим, что создатель обоих шоу Роберто Агирре-Сакаса давно сулил поклонникам этот кроссовер, так как их события происходят в одной вселенной.

Премьера - 16 ноября. В спецсезоне обещаны пять эпизодов.

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