Вышел трейлер шестого сезона "Ривердэйла" - теперь с Сабриной

На официальном YouTube-канале шоу представлен трейлер шестого, специального сезона молодежного мелодраматического триллера "Ривердэйл", основанного на культовой серии комиксов "Арчи". Схема прежняя: новый сезон - новая зловещая тайна.

Костяк неизменен: Арчибальда "Арчи" Эндрюса играет Кей Джи Ала, Бетти - Лили Рейнхарт, Веронику - Камила Лодж, Джагхеда - Коул Спроунс.

Плюс в шоу появится Кирнан Шипка в роли ведьмы Сабрины Спеллман, чей "сольный" сериал "Леденящие души приключения Сабрины" был закрыт после четвертого сезона (но если буквоедствовать - второй части второго) в декабре прошлого года.

Отметим, что создатель обоих шоу Роберто Агирре-Сакаса давно сулил поклонникам этот кроссовер, так как их события происходят в одной вселенной.

Премьера - 16 ноября. В спецсезоне обещаны пять эпизодов.