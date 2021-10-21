Земан лично подписал документ о созыве заседания нового парламента Чехии

Находящийся в больнице президент Чехии Милош Земан лично подписал документ о созыве первого заседания нового состава парламента республики. Как сообщает РИА Новости, об этом в четверг заявил глава администрации чешского президента Вратислав Минарж.

"Милош Земан лично подписал документ о созыве первого заседания нового состава парламента​​​. Данные кадры демонстрируют этот момент", - сказал чиновник, предоставив соответствующее видео.

Как сообщалось ранее, сенат (верхняя палата) парламента Чехии уже 5 ноября может проголосовать по вопросу временного снятия с Земана полномочий президента Чехии. А нижняя палата может рассмотреть вопрос о лишении главы государства его компетенций 8 ноября.

Напомним, что 77-летний хозяин Пражского града с 10 октября находится в отделении интенсивной терапии Центрального военного госпиталя в чешской столице. Подробные сведения о состоянии здоровья Милоша Земана не раскрываются.